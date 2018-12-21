Школам и детсадам Приморья не хватает более 600 педагогов

Владивосток, , 14:43 — REGNUM Свыше 600 педагогических ставок открыты сегодня в образовательных учреждениях Приморского края. Об этом свидетельствует анализ кадрового обеспечения краевого образования, проведенный ДВФУ совместно с департаментом образования и науки, сообщает 21 декабря пресс-служба вуза.

Вопрос о кадровом усилении школьного образования в регионе обсуждался на коллегии департамента образования и науки Приморья. Из сообщения следует, что оперативные шаги и стратегические задачи, которые позволят преодолеть плачевное состояние дел, озвучила директор Школы педагогики ДВФУ Оксана Мартыненко.

«С этого учебного года Дальневосточный федеральный университет предлагает ввести педагогический модуль для студентов непрофильных программ. Будущие выпускники смогут по желанию пройти профессиональную переподготовку и после выпуска работать учителями», — сказала она.

В весеннем семестре 2018−2019 года такой модуль в ДВФУ пройдут больше 50 студентов-инженеров, химиков, физиков, математиков, востоковедов. Этому направлению работы уделяется значительное внимание в национальном проекте «Образование».

"Помимо массовой подготовки педагогов, нам нужно активно работать над профориентацией студентов, заключать с ними целевые договоры и закреплять за будущими местами работы», — добавила Мартыненко.

В вузе напомнили, что ДВФУ — единственный в Приморском крае готовит педагогов с высшим образованием. Сегодня на профильных программах обучается около 2000 студентов. Сотни работников системы образования ежегодно повышают квалификацию, а выпускники высоко ценятся в школах и детских садах региона.

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