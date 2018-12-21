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Актюбинская область Казахстана вошла в тройку лидеры по борьбе с коррупцией

Общество

В регионе сделали ставку в борьбе с коррупцией на расширение электронных услуг

Актюбинск, Казахстан, 21 декабря 2018, 14:44 — REGNUM  В Актюбинске состоялось заседание актива области с участием председателя агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алика Шпекбаева, сообщает 21 декабря издание Zakon.kz.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что Актюбинская область входит в тройку регионов-лидеров с наименьшим уровнем коррупции. Он также похвалил область за рост количества государственных услуг, оказываемых в электронном формате.

Шпекбаева напомнил, что в 2017 году в Актюбинской области было оказано в электронном формате всего 22% услуг, а в 2018 году этот показатель достиг 82%.

По итогам встречи аким (глава) региона Бердыбек Сапарбаев и Алик Шпекбаев подписали устав проектного офиса «Ақтөбе — адалдық алаңы» (Актюбинск — территория честности).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года количество коррупционных преступлений в Казахстане уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За год уровень коррупции в Казахстане снизился на 7%

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Коррупция и борьба с ней
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