Актюбинская область Казахстана вошла в тройку лидеры по борьбе с коррупцией

Актюбинск, Казахстан, , 14:44 — REGNUM В Актюбинске состоялось заседание актива области с участием председателя агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алика Шпекбаева, сообщает 21 декабря издание Zakon.kz.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что Актюбинская область входит в тройку регионов-лидеров с наименьшим уровнем коррупции. Он также похвалил область за рост количества государственных услуг, оказываемых в электронном формате.

Шпекбаева напомнил, что в 2017 году в Актюбинской области было оказано в электронном формате всего 22% услуг, а в 2018 году этот показатель достиг 82%.

По итогам встречи аким (глава) региона Бердыбек Сапарбаев и Алик Шпекбаев подписали устав проектного офиса «Ақтөбе — адалдық алаңы» (Актюбинск — территория честности).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года количество коррупционных преступлений в Казахстане уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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