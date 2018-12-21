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Роскачество составило рекомендации по выбору сладостей к Новому году

Общество

Гражданам лучше обратить внимание либо на крупные торговые сети, либо на продукцию известных специализированных магазинов

Роскачество составило рекомендации по выбору сладостей к Новому году
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Конфеты

Москва, 21 декабря 2018, 14:38 — REGNUM  Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций по выбору конфет и шоколада к новогодним праздникам. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что гражданам лучше обратить внимание либо на крупные торговые сети, либо на продукцию известных специализированных магазинов. Эксперты напоминают, что в таких магазинах продаются подарки, собранные на производстве, поэтому в упаковку попадают сладости примерно одинакового срока выработки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство жителей России (69%) будут дарить подарки на Новый год родственникам. 38% — своим вторым половинам, 23% — друзьям.

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