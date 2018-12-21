Во Франции повысят цены на табачные изделия

Париж, , 14:34 — REGNUM Во Франции новые цены на табачные изделия вступят в силу с 1 января 2019 года, сообщает Le Figaro.

Cогласно министерскому указу, опубликованному 20 декабря, повышение цен будет незначительным. Пачка сигарет Marlboro Red, которая стоила 8 евро, теперь обойдется покупателю в 8,20 евро. В среднем цены на табак во Франции будут колебаться от 7,70 евро до 8,20 евро за пачку.

Во Франции именно табачная промышленность устанавливает цены, но государство может стимулировать повышение, изменяя налоги, которые составляют более 80% от цены.

Напомним, это уже седьмой пересмотр цен на табачные изделия с момента избрания президента Эммануэля Макрона в мае 2017 года после четырех лет ценовой стабильности. Чтобы сократить потребление табака в стране, правительство Франции запланировало серию последовательных мер по увеличению цен. К ноябрю 2020 года цены вырастут до 10 евро за пачку.

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