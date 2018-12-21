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Требование изменить название не касается УПЦ МП — представитель церкви

Общество

Положения устава организации однозначно описывают церковь как украинскую структуру

Киев, 21 декабря 2018, 14:33 — REGNUM  Закон о переименовании религиозных организаций, принятый Верховной радой, не имеет никакого отношения к канонической Украинской православной церкви, заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент 20 декабря в эфире телеканала «Громадське».

"Этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, потому что у нас нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-либо заграничным центром, в том числе там, где есть государство-агрессор», — рассказал священник.

Он отметил, что депутаты Рады, скорее всего, имели в виду кого-то другого, кого именно — нужно узнавать у них.

Климент подчеркнул, что в уставе УПЦ, зарегистрированном государством, чётко указано, что руководящий центр Украинской православной церкви находится в Киеве — ею управляет Священный синод, Архиерейский и Поместный соборы УПЦ.

Напомним, депутат Верховной рады Сергей Высоцкий заявил, что если каноническая церковь не изменит название, то через 90 дней с момента принятия закона её храмам отменят государственную регистрацию.

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В УПЦ МП считают, что таким образом государство пытается передать раскольникам узнаваемое название религиозной структуры.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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