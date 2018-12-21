В ЕС согласовали нормы выбросов углекислого газа для грузовиков

Берлин, , 14:27 — REGNUM Евросоюз планирует значительно ограничить допустимые нормы выброса углекислого газа и у грузовиков и автобусов, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, к 2025 году средний размер выброса углекислого газа у этих транспортных средств должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года, а к 2030 году — на 30%.

Отмечается, что согласованные странами Евросоюза цели в настоящее время носят предварительный характер, они должны быть подтверждены в Еврокомиссии и Европарламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной метеорологической организации по парниковым эффектам, в мире не снижается рост выбросов углекислого газа в атмосферу.

В настоящее время его концентрация поднялась до максимального значения. Так, если в 2015 году средняя концентрация CO2 достигла 400,1 ppm (единиц на миллион), в 2016-м — 403,3 ppm, то в 2017 году этот показатель достиг 405,5 ppm.

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