Юные индийцы за рубежом вошли в список влиятельных подростков мира Time

Нью-Дели, , 20:28 — REGNUM Трое подростков индийского происхождения вошли в список 25 наиболее влиятельных тинейджеров в мире по версии журнала «Time». Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

В список журнала «Time» были включены имена подданной Соединенного королевства Амики Джордж, а также двух граждан США индийского происхождения — Кавья Коппарапу и Ришаб Джайн. Амика Джордж известна благодаря своим общественным программам, направленным на строительство общества равных возможностей и борьбу с бедностью и социальным расслоением.

Кавья Коппарапу и Ришаб Джайн вдохновили тысячи подростков по всему миру своими достижениями в сфере онкологии. Так, студент восьмого класса Ришаб Джайн создал алгоритм диагностирования рака поджелудочной железы, а студентка первого курса Гарвардского университета Кавья Коппарапу создала компьютерную программу, позволяющую облегчить диагностику рака головного мозга.