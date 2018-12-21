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Юные индийцы за рубежом вошли в список влиятельных подростков мира Time

Общество

Двое американцев и британка индийского происхождения были включены журналом «Time» в список наиболее влиятельных тинейджеров 2018 года за значительный вклад в медицину и борьбу с бедностью и социальным расслоением

Юные индийцы за рубежом вошли в список влиятельных подростков мира Time
T. A Joseph
Юный индус

Нью-Дели, 21 декабря 2018, 20:28 — REGNUM  Трое подростков индийского происхождения вошли в список 25 наиболее влиятельных тинейджеров в мире по версии журнала «Time». Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

В список журнала «Time» были включены имена подданной Соединенного королевства Амики Джордж, а также двух граждан США индийского происхождения — Кавья Коппарапу и Ришаб Джайн. Амика Джордж известна благодаря своим общественным программам, направленным на строительство общества равных возможностей и борьбу с бедностью и социальным расслоением.

Кавья Коппарапу и Ришаб Джайн вдохновили тысячи подростков по всему миру своими достижениями в сфере онкологии. Так, студент восьмого класса Ришаб Джайн создал алгоритм диагностирования рака поджелудочной железы, а студентка первого курса Гарвардского университета Кавья Коппарапу создала компьютерную программу, позволяющую облегчить диагностику рака головного мозга.

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Зарубежная хроника
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