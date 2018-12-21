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Глава МВД РФ Колокольцев стал почетным гражданином Орловской области

Общество

С 2007 по 2009 год Колокольцев возглавлял УМВД по Орловской области

Орел, 21 декабря 2018, 14:09 — REGNUM  Генералу полиции, министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву присвоено звание «Почетный гражданин Орловской области». Решение об этом 21 декабря приняли депутаты Орловского облсовета по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Как пояснили в пресс-службе, ходатайство о присвоении почетного звания Колокольцеву поступило в администрацию региона «от ряда общественных организаций». В числе аргументов в пользу такого решения приводились заслуги перед Орловской областью главы МВД России.

Как отмечает ИА REGNUM, Владимир Колокольцев работал на посту начальника региональное УМВД РФ с января 2007 по апрель 2009 года, после чего ушел на повышение в Москву. За период его работы в регионе, по данным статистики, которую приводит облправительство, более чем на 60% возросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, а уровень преступности упал на 15%.

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