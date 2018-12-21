КФУ и Институт Европы РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Казань, , 14:07 — REGNUM Продолжением сотрудничества Казанского федерального университета и Институт Европы РАН стало подписание рамочного соглашения, которое позволит сторонам наладить обмен опытом среди ученых и работу с талантливыми студентами, сообщает 21 декабря пресс-служба вуза.

«По сравнению с вами мы коллектив достаточно небольшой, порядка ста человек. Но это, прежде всего, научная школа, у нас работают поколения ученых, и все из них готовы оказать вам всю посильную помощь. Например, мы ежегодно принимаем на практику студентов, создаем и развиваем ассоциации. Но главное не факт, что кто-то куда-то вступает, главное — приносить пользу своим институтам и стране», — сообщил директор ИЕ РАН Алексей Громыко при подписании документа.

Отмечается, что партнер университета анонсировал создание международной группы исследователей, в которую войдут и ученые КФУ. Она будет нацелена на изучение наиболее злободневных вопросов мировой повестки.

Пришли и к пониманию в вопросе о синхронизации тем диссертационных исследований с темами Института Европы РАН. Таким образом, прозвучавшие предложения уже сейчас начали наполнять содержанием подписанное рамочное соглашение.

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