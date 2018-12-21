Увеличивается разрыв в продолжительности жизни на Севере и Юге Кореи

Сеул, , 18:00 — REGNUM Разрыв в показателях ожидаемой продолжительности жизни между гражданами Северной и Южной Кореи увеличивается с каждым годом и уже достиг рекордной отметки.

Как сообщает южнокорейский информационный портал KBS, в КНДР ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составляет 66,3 года, а для женщин — 73,1 года. В то же время, в Республике Корея эти показатели равны 79,5 годам и 85,6 годам соответственно. Примечательно, что эти показатели в двух странах были практически равны ещё в 1993 году, когда разрыв между ними составлял не 12−13 лет, а лишь 2−3 года, однако с тех пор разница продолжает увеличиваться.

Такая тенденция объясняется несколькими причинами: недостаточным качеством питания на Севере, низким уровнем медицины, более неблагоприятной экологической ситуацией.

Всего в КНДР проживают 25 миллионов человек, а в Южной Корее — более 52 миллионов.