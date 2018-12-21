Патриарх Кирилл прокомментировал поджоги храмов в Москве

Москва, , 14:02 — REGNUM Строительству храмов Русской православной церкви в Москве противостоят те, кого именуют «храмоборцами», заявил 21 декабря патриарх Кирилл в ходе выступления на Епархиальном собрании Москвы.

«В связи с этим следует обратить внимание на то, что строительству храмов противостоят, с одной стороны, те, кого часто (и справедливо) именуют «храмоборцами» — это ожесточенные люди, принципиально пытающиеся воспрепятствовать созданию и укреплению православных общин. Они немногочисленны, но весьма активны и обеспечены широкими информационными возможностями», — сказал патриарх.

Он призвал мирян не стесняться защищать в социальных сетях права верующих на создание храмов и церковных общин.

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С другой стороны, по словам патриарха, строительство храмов вызывает отрицательную реакцию у местных жителей и обусловлена сиюминутными опасениями. Из здесь правильным ответом, по словам предстоятеля РПЦ, будет дружелюбная разъяснительная работа со стороны местного священника и общины, а также выстраивание жизни прихода таким образом, чтобы показать его встроенность в местную жизнь. Он напомнил, что при поджоге храма в Тушино разрушена оказалась и детская площадка.

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«Самое важное в связи с печальной темой поджогов это то, что нападки на храмы послужили поводом к еще большему сплочению их общин, а также к братской помощи со стороны соседних приходов. Как недавно выразился один священник в передаче на телеканале «Спас», перифразируя святого апостола Павла: нас поджигают, но мы укрепляемся», — сказал патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Южное Тушино в Москве вечером 6 ноября произошёл пожар в деревянном храме, расположенном по адресу: улица Лодочная, дом 31, строение 1. На этом месте находился храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Тушине. На официальном сайте Московской городской епархии сообщается, что в храме были чтимые иконы с частицами мощей блаженной Матроны Московской и благоверного князя Александра Невского.

Пожарным потребовалось 40 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

В октябре злоумышленник поджог временный деревянный храм в Косино и здание воскресной школы, предварительно облив их горючей жидкостью.

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