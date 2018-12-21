Автомобильный номерной знак Южной Кореи будет увеличен до 7 знаков

Сеул, , 14:00 — REGNUM С сентября следующего года номерной знак на легковых автомобилях в Южной Корее будет увеличен до 7 знаков, сообщает YTN.

На левой стороне номерного знака будет размещен государственный флаг, голограмма, подтверждающая подлинность, и сокращение «KOR» на английском языке.

Также на знаке будет установлена специальная отражающая пленка для улучшения видимости знака в темноте.

Министерство культуры, спорта и туризма РК лично одобрило новый дизайн автомобильных номерных знаков.

Замена номерного знака будет производиться из-за увеличения количества зарегистрированных транспортных средств.