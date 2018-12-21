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«Плюнул – плати 5200 рублей»: в Киргизии вступит в силу Кодекс о нарушениях

Общество

Штраф за плевки и мусор предусмотрен для рядовых граждан, а юридические лица заплатят за подобные правонарушения уже в три раза больше

Бишкек, 21 декабря 2018, 13:47 — REGNUM  1 января 2019 года в Киргизии начнет действовать новый Кодекс о нарушениях, предусматривающий более высокие штрафы за нарушения правил благоустройства города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

В столичном муниципалитете отмечают, что в обновленный документ добавлен пункт «Плевание», предусматривающий наказание в виде штрафа: для физических лиц — на сумму 5 500 сомов (5 200 рублей), для юридических — 17 000 сомов (16 100 рублей).

Аналогичные штрафные санкции ожидают и тех, кто будет выбрасывать бытовой мусор в неположенном месте или сжигать его.

За выброс или сжигание производственного мусора, а также за сжигание листьев штрафы составят уже несколько большую сумму: для физических лиц — 7 500 сомов (7 100 рублей), а для юридических лиц — 23 000 сомов (21 900 рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году в Киргизии проходила кампания против бескультурья «Тукурбо! Не плевать!», организатором которой выступил преподаватель одной из столичных школ Куштарбек Мамыталиев.

Волонтеры расклеивали по городу агитационные наклейки и беседовали с жителями и гостями страны, призывая их не плевать на улицах и в общественных местах, поскольку это некрасиво и демонстрирует низкий культурный уровень человека.

Отметим, что в апреле 2016 года Алмазбек Атамбаев, занимавший на тот момент пост президента Киргизии, выделил из фонда главы государства 50 000 сомов (47 600 рублей) на оказание финансовой поддержки в проведении акции «Тукурбо! Не плевать!».

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Политическая жизнь Киргизии
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