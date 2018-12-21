В свердловском Заксобрании отреагировали на «уральский» вопрос Путину

Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM В сфере обеспечения жителям качественной воды необходима многолетняя работа, которую нужно начинать сегодня. Об этом заявили депутаты Законодательного собрания Свердловской области на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, своё мнение высказал глава комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского Заксобрания Валентин Лаппо.

«Ни для кого не секрет, что значительный износ сетей — это одна из приоритетных и больших проблем в сфере ЖКХ. В каких-то муниципалитетах процент повыше, где-то больше занимаются ремонтом в последние годы. В рамках программ по повышению энергоэффективности и по энергосбережению, а также программы «Чистая вода» предусматриваются средства для ремонта и замен этих труб. В большем приоритете находятся объекты энергетики. Вопросы водоснабжения, очистки стоков в сфере ЖКХ — они, к сожалению, не так развиты. Тем не менее, профильным министерством ведётся работа, выстраиваются предложения для получения дополнительных средств на замену. Это очень финансово затратная деятельность, и окупаемость здесь несколько иная, нежели в энергетической части», — заявил Лаппо.

А председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин пояснил, что значит «финансово затратная деятельность».

«Чтобы сделать идеальное водоснабжение в Кировграде — от горы Ежовой привезти артезианскую воду со всеми «насосками» и остальным — свыше 700 миллионов рублей на город численностью менее 30 тысяч жителей! Это работа многолетняя, но ее надо начинать сегодня», — подчеркнул Никитин.

Глава Заксобрания Людмила Бабушкина же пояснила, как будет вестись «многолетняя работа»:

«Будем выделять муниципатилетам по 50, 70, 100 млн рублей, чтобы проблемные участки, вопросы, не терпящие отлагательств, были решены».

Напомним, 20 декабря на ежегодной Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина был задан вопрос о плохом состоянии водопроводных сетей. «Много денег выделяется на очистку воды, но почти не выделяется денег, чтобы качественные трубы доставляли это до потребителя, а сточные воды не загрязняли нашу природу», — заявил журналист.

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