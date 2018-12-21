Вооруженные столкновения на юге Эфиопии: 80 тысяч беженцев за неделю

Аддис-Абеба, , 14:39 — REGNUM На юге Эфиопии вновь вспыхнули вооруженные межэтнические столкновения между оппозиционными группировками «Сомали Гари» и «Борена Оромо». Обе стороны претендуют на контроль над городом Мояле. Это привело к возникновению огромного потока беженцев из региона. По данным ООН и федеральной полиции, в течение недели регион покинули более 80 тысяч человек, а с самого начала конфликта в октябре 2018 года общее число вынужденных переселенцев составило более 600 тысяч человек. Об этом сообщил 20 декабря эфиопский новостной ресурс Ethiopian Satellite.

В отчете Deutsche Welle цитируются сообщения местных чиновников, в которых говорится, что, несмотря на то, что в городе Мояле восстановлено спокойствие и безопасность в результате введения федеральных войск, государственные предприятия и административные учреждения по-прежнему закрыты.

Вынужденные переселенцы и беженцы временно укрываются в специальных лагерях в районах Дыре-Дауа, Ябелло и Мега, где они получают продовольственную и медицинскую помощь от правительства страны и ООН.

Федеральная армия Эфиопии вернула город под контроль центрального правительства, в то время как силы специальных операций работают над разоружением обеих сторон конфликта.

По данным федеральной полиции региона Мояле, часть гражданских лиц незаконно пересекла границу с Кенией, для того чтобы укрыться от насилия.