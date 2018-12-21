Под Ярославлем дачу купца в стиле модерн обшили блокхаусом

Ярославль, , 13:46 — REGNUM Облик выявленного объекта культурного наследия «дом купца Пастухова» в Ярославском районе исказил владелец здания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член ВООПИиК Семен Травин.

Травин написал обращение об этом в областной департамент охраны объектов культурного наследия. Бывшая купеческая дача сейчас находится на закрытой территории санатория «Красный холм». Как выяснил Травин, владелец отремонтировал здание, не считаясь с его историческим обликом.

Теперь дом смотрится как современный коттедж пьяного архитектора. Я прошу департамент проверить состояние памятника и других зданий ансамбля дачи Пастухова, которые, как мне известно, утрачены, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Семен Травин.

В ходе ремонта был полностью утрачен декор здания, построенного в стиле модерн по проекту известного ярославского архитектора Николая Поздеева.

По словам Травина, формально закон, скорее всего, не нарушен. Установить время ремонта дома невозможно, вероятно, это произошло до 2015 года, когда закон запретил ремонт выявленных объектов культурного наследия без согласования с органами охраны памятников. Между тем департамент может обязать собственника в будущем восстановить первоначальный облик дачи.

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