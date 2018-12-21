Трое ингушей спасли замерзающего испанца на Колыме

Сусуман, Магаданская область, , 13:42 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров наградил почетной грамотой республики троих уроженцев региона, совершивших благородный поступок. На трассе «Колыма» в Магаданской области они спасли испанского путешественника Хосе Андреса, которому грозила смерть от обморожения, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе главы региона.

Турист совершал путешествие на велосипеде, ночевал в палатке. Трое ингушей Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, проживающие в Магадане, встретили его на трассе и пытались отговорить от продолжения пути в условиях непогоды, однако он не согласился. Спустя несколько дней, на обратном пути, ингушским парням пришлось долго искать Хосе Андреса.

Он был найден на Бурхалинском перевале с признаками обморожения рук. В больнице ему оказали помощь, отметив, что еще пара часов и турист мог остаться без рук. В администрации города Сусуман отметили, что «парень, видимо, не очень хорошо понимал, что такое колымские морозы».

Награждая героев, спасших туриста, Евкуров выразил им благодарность от имени всего ингушского народа. Сами участники события отметили, что героями себя не считают. Они просто сделали то, что каждый должен сделать на их месте.