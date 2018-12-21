Салехард, , 14:05 — REGNUM На Ямал надвигаются аномальные морозы до минус 50 градусов по Цельсию. В регионе объявлен режим повышенной готовности с 21 по 23 декабря 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

О критическом понижении температуры воздуха предупреждается население, водители автомобилей, любители охоты, рыбалки, отдыха на природе. В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом проезд по зимним автомобильным дорогам в предстоящие выходные будет запрещён.

Для гостей и жителей Ямала работает Единая картографическая система зимних дорог. Прежде чем отправляться в путь, сотрудники МЧС ЯНАО предлагают гражданам свериться картой работы «зимников», которая оперативно обновляется.

В правительстве региона отмечают, что морозы — это всегда серьёзное испытание для служб ЖКХ, энергетики, линий связи. Поэтому необходима повышенная готовность всех служб жизнеобеспечения.