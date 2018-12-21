В Македонском городе Тетово начались студенческие протесты

Скопье, , 15:08 — REGNUM 19 декабря на улицы вышли студенты македонского города Тетово, более половины жителей которого этнические албанцы. Напомним, что с 4 декабря в Албании проходят студенческие протесты. Студенты требуют улучшения условий в общежитиях и снижения платы за обучение.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», молодые люди в Тетово предъявили властям 13 требований.

Студенты выражают недовольство состоянием образования на албанском языке и требуют отмены платы за практику, снижения стоимости высшего образования для иностранцев, отмены выплаты в размере 100 евро за уход из университета и обустройства новых учебных залов и лабораторий, а также независимости студенческих советов от ректората и политических партий, пересмотра академических степеней и ужесточения проверок на плагиат.