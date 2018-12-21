Студенты ВолГУ обсудили Brexit со студентами из Евросоюза

Вологда, , 13:36 — REGNUM Центр общественной дипломатии Волгоградского государственного университета провёл очередное заседание Дискуссионного клуба, в ходе которого российские студенты и студенты из стран Европейского Союза обменялись мнениями о ситуации в связи с выходом Великобритании из Евросоюза — Brexit. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие объединило студентов международников и регионоведов разных курсов, а также студентов из стран ЕС, которые находятся на стажировке в ВолГУ. Участники заседания обменялись мнениями о том, что ждёт Евросоюз после Brexit, проанализировали европейскую и российскую прессу, освещающую данную тему.

«Разразилась бурная дискуссия, в ходе которой многие участники усомнились в том, что Лондон получит какие-либо преференции от «развода» с Европейским союзом», — говорится в сообщении. При этом была высказана позиция, согласно которой прецедент может еще больше сплотить европейские страны.

Директор Центра общественной дипломатии, доцент кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ВолГУ Елена Парубочая сообщила, что интерес студентов и преподавателей кафедры международных отношений, политологии и регионоведения вызвали комментарии Катарины Лаутермильх из Университета Майнц (Германия) о том, что ни одна из стран ЕС не последует примеру Лондона.

Дискуссия проходила на фоне голосования в Великобритании по поводу вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй и дискуссии о возможных вариантах взаимоотношений Лондона и Брюсселя после марта 2019 года.

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