Британские медики по ошибке «кастрировали» двухлетнего ребенка

Лондон, , 13:27 — REGNUM Британские медики «кастрировали» двухлетнего ребенка, отрезав ему во время операции не то яичко, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Мальчик был госпитализирован в Королевскую больницу Бристоля для прохождения операции на одном не опустившемся яичке. По словам отца, хирург провел операцию на другом, здоровом яичке, тем самым «кастрировав его». Ошибка была обнаружена во время рутинной проверки.

«Нас позвали в кабинет и сказали, что во время операции были проблемы, поэтому ее нельзя считать успехом», — заявил отец мальчика.

Он добавил, что семье сообщили, что хирург вставил камеру «не с той стороны», и здоровое яичко мальчика «никогда не будет работать».

«Они кастрировали его, и теперь будущая жизнь моего сына значительно изменится», — добавил он.

В свою очередь, руководство принесло «глубочайшие извинения» семье ребенка, отметив, что серьезно относится к безопасности своих пациентов.