Стоимость реконструкции путепровода в Актюбинске превысит $7 млн

Актюбинск, Казахстан, , 14:42 — REGNUM Стоимость реконструкции путепровода в Актюбинске составит 2,6 млрд тенге ($7,02 млн), заявил руководитель проекта Шатбек Байсынов, передает 21 декабря телеканал «Хабар 24».

В ходе реконструкции планируется провести капитальный ремонт моста над железной дорогой, расширить транспортную магистраль до четырех полос, положить новые водостоки, установить наружное освещение и шумоизоляционные экраны.

Планируется, что после ремонта пропускная способность развязки по улице Арынова увеличится в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 по 2018 год в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог в Казахстане выделили 1,1 трлн тенге ($3 млрд по курсу на 19 ноября).

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