«Вопрос должен подаваться шире»: господдержка позитивного контента в Рунете

Москва, , 13:27 — REGNUM Субсидии на создание позитивного контента в интернете нужно выделять не только СМИ, но и на другие источники информации. Такое мнение выразил директор РОЦИТ Сергей Гребенников в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Вчера президент сказал, что порядка 400 млн рублей ежегодно выделяется на создание позитивного контента в интернете. Это цифра, которая как раз-таки выделяется на поддержку СМИ, которые отчасти создают позитивный контент. Я бы очень хотел, чтобы этот вопрос подавался чуть шире. Например, чтобы в 2019 и последующих годах на позитивный контент выделялось еще больше финансирования от государства. И распределение этих денежных средств должно быть не только на интернет-СМИ, а на более широкий круг — игры, конкурсы, различные тестирования, образовательные сайты. То, что позволяет детям, родителям и вообще всем получать новые позитивные эмоции».

В качестве позитивного контента Гребенников привел в пример проведение Чемпионата мира. Он отметил, что информация об этом событии заставляет задуматься о занятиях спортом и изменении своей жизни в лучшую сторону.

«Это одна из ключевых задач позитивного контента, чтобы человеку было комфортно там, где он сейчас находится. Чтобы ему хотелось стремиться создавать какие-то новые проекты, помогать окружающим и т. д.».

Напомним, 20 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в рунете продолжится господдержка позитивного контента. Он отметил, что сейчас на его создание выделяется порядка 400 млн рублей.

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