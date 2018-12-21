«Удалила весь гель»: в соцсетях обсуждают новые губы подруги Тимати

Москва, , 13:06 — REGNUM В соцсетях пользователи обсуждают новое видео модели Анастасии Решетовой, в котором она сообщила о визите к косметологу и рассказала, что удалила гель из губы. Ролик был опубликован в Instagram в Stories модели.

Решетова продемонстрировала свои «новые губы» и написала, что решила пойти на этот шаг, поскольку «больше не значит лучше». Некоторые пользователи отметили, что они не заметили изменений, другие предположили, что губы пока что не приобрели первоначальную форму из-за отека после операции. Часть поклонников одобрила это решение модели.

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Напомним, Анастасия Решетова встречается с рэпером Тимати, ранее она появилась в его клипах «Зеро» и «Ключи от рая». В 2014 году девушка участвовала в конкурсе красоты и получила титул 1-й вице-мисс России.

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