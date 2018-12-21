Экс-председатель общества глухих Тюмени обвиняется в хищении 21 млн рублей

Тюмень, , 13:01 — REGNUM В Тюмени бывший председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» обвиняется в хищении более 21 млн рублей под видом трудоустройства инвалидов. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки по обращению граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствием установлено, что в 2015—2017 годах председатель общества глухих заключала с банком и предприятием договоры, по условиям которых общество инвалидов у себя должно было создать рабочие места и трудоустроить на них лиц с ограниченными возможностями. Партнёры в свою очередь финансировали содержание этих рабочих мест.

Обвиняемая предоставляла фиктивные документы о трудоустройстве инвалидов. Банк и предприятие, не подозревая обмана, перечисляли деньги. Таким способом председатель общества глухих похитила более 21 млн рублей.

Афера вскрылась, когда инвалидам была приостановлена доплата к пенсии в связи с их якобы трудоустройством. Они обратились в прокуратуру.

На данный момент бывшая руководительница организации обвиняется по чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере»). Материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд города Тюмени.