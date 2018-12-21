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В Волгограде утвердили тариф за вывоз мусора

Общество

Жители Волгоградской области будут платить за вывоз мусора от 113,25 руб. до 114,92 руб. в месяц

В Волгограде утвердили тариф за вывоз мусора
Tiia Monto
Мусоровоз

Волгоград, 21 декабря 2018, 12:58 — REGNUM  В Волгоградской области утвержден тариф по оплате услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили 20 декабря в пресс-службе региональной администрации, жильцы многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора 114 рублей 92 копейки в месяц с человека, жильцы частных домов — 113 рублей 25 копеек.

«Новая система в соответствии с федеральным законодательством начнет действовать с 1 января 2019 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что раньше плата за вывоз мусора в разных районах начислялась по-разному. Где-то плата устанавливалась в расчете на человека, где-то — в расчете на площадь жилья. Из-за этого суммы в квитанциях отличались в несколько раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области стала компания «Управление отходами — Волгоград». С ней подписан контракт на 10 лет. Его стоимость составляет 26,3 млрд рублей.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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