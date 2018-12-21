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Аномальные холода надвигаются на Томскую область

Общество

До –40 °С

Аномальные холода надвигаются на Томскую область
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Мороз и солнце

Томск, 21 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  В Томской области ожидается аномально холодная погода.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Томской области, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 — 27 декабря по региону минимальные температуры будут достигать — 35 °C. Местами прогнозируются сильные морозы до — 40 °C.

Спасатели просят жителей региона позаботиться о собственной безопасности — не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, теплее одеваться и отменить на время морозов дальние поездки и прогулки.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в начале декабря в Томской области также было морозно. Столбики термометров местами опускались до — 48 °C

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