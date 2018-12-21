«Первый этап МЦД»: скоростные электрички пошли из Москвы в Одинцово

Москва, , 12:43 — REGNUM В Москве открыто движение пригородных экспрессов на Смоленском направлении Московской железной дороги (МЖД), передаёт 21 декабря агентство «Москва».

Поезда следуют по маршруту «Москва-Одинцово». В пути они минуют деловой центр «Москва-Сити», исследовательский центр «Сколково», подмосковные Усово и Барвиху.

В торжественной церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава РЖД Олег Белозёров. В перспективе участок войдёт в первую линию Московских центральных диаметров (МЦД) «Одинцово-Лобня».

"За последние годы был организован целый ряд проектов, связанных с обустройством дороги, прокладкой новых железнодорожных путей, новый подвижной состав, который наполовину обновился за эти годы. Все это дало возможность с миллиона пассажиров пригородного сообщения, которые приезжали в Москву, увеличить поток до 2 млн 200 тысяч, включая МЦК, то есть в 2,2 раза. Следующим этапом мы рассматриваем дальнейшее развитие магистральных путей, создание Московских центральных диаметров. Этот объем увеличится до 3 млн. То есть треть пассажиров от метрополитена Москвы, который тоже не стоит на месте и развивается», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает «очень важным» создание МЦД для жителей Подмосковья.

«На этой неделе состоится запуск скоростных электричек на участке «Москва-Одинцово». Это первый этап масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров. В 2019 году этот участок войдёт в схему движения поездов «Одинцово-Лобня», — сказал он заседании правительства региона 18 декабря.

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