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Россия и Казахстан увеличат частоту авиарейсов из Новосибирска в Астану

Общество

Пассажиропоток планируется увеличить на 20%

Москва, 21 декабря 2018, 12:47 — REGNUM  Авиационные власти России и Казахстана договорились увеличить частоту авиарейсов Новосибирск — Астана с 10 до 14 раз в неделю, сообщили в пресс-службе Федерального агентство воздушного транспорта России (Росавиации).

Единственным назначенным перевозчиком, обслуживающим данный маршрут, является авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). В Росавиации считают, что увеличение частоты рейсов позволит увеличить пассажиропоток на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле авиакомпания «Сибирь» запустила авиарейс Москва — Тараз. В конце мая в Тараз был запущен еще один рейс из Москвы. С 30 мая компания также запустила самолет по маршруту Новосибирск — Павлодар.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Москвы и Новосибирска запустят новые авиарейсы в города Казахстана

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