В Оренбуржье полицейские избили подростка: возбуждено уголовное дело

Орск, Оренбургская область, , 12:41 — REGNUM В оренбургском Орске возбуждено уголовное дело по факту избиения полицейскими 13-летнего подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Избиение произошло 14 декабря во время задержания. Вместе с подростком был избит мужчина-инвалид. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ. Кроме того, мать подростка обратилась в правоохранительные органы.

СКР объявил о начале доследственной проверки. А сегодня, 21 декабря, ведомство заявило о возбуждении уголовного дела.

Сейчас силовики ведут допросы очевидцев задержания. Также устанавливаются личности полицейских, избивших подростка.

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