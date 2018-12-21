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В Оренбуржье полицейские избили подростка: возбуждено уголовное дело

Общество

Идут допросы

Орск, Оренбургская область, 21 декабря 2018, 12:41 — REGNUM  В оренбургском Орске возбуждено уголовное дело по факту избиения полицейскими 13-летнего подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Избиение произошло 14 декабря во время задержания. Вместе с подростком был избит мужчина-инвалид. Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ. Кроме того, мать подростка обратилась в правоохранительные органы.

СКР объявил о начале доследственной проверки. А сегодня, 21 декабря, ведомство заявило о возбуждении уголовного дела.

Сейчас силовики ведут допросы очевидцев задержания. Также устанавливаются личности полицейских, избивших подростка.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Оренбуржье полицейские избили подростка

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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