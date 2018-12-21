На Украине рассказали о количестве растаможеных «евроавто»

Киев, , 12:48 — REGNUM По состоянию на 20 декабря на Украине растаможили 6,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией, сообщил 20 декабря официальный сайт государственной фискальной службы Украины.

«Из общего количества растаможенных авто — почти 6,2 тысячи транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса», — сказано в сообщении.

За каждый автомобиль-нарушитель владельцы 8500 гривен штрафа, что эквивалентно более 20 тыс. рублей

Напомним, многие автовладельцы, чтобы не платить таможенный сбор, становятся на временный консульский учёт за границей, или просто бросают свои машины в приграничной зоне.

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