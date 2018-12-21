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Отсидевший шесть лет гражданин Индии призвал не влюбляться на Facebook

Общество

Он провел шесть лет в заключении из-за того, что приехал в Пакистан к «возлюбленной»

Нью-Дели, 21 декабря 2018, 12:23 — REGNUM  Гражданин Индии Хамид Нехал, проведший в тюрьме Пакистана шесть лет, призвал 21 декабря не следовать его примеру и не влюбляться на Facebook, сообщает французское агентство Agence France-Presse (AFP).

В 2012 году Нехал въехал в Пакистан с территории Афганистана по поддельным документам, чтобы встретиться с женщиной, в которую влюбился во время общения в социальной сети. В результате, когда он пришел к ней в дом, его уже ждала полиция. Суд приговорил его к тюремному заключению за шпионаж и подделку документов.

«Не будьте эмоциональными с иностранцами и не влюбляйтесь в социальных сетях, в том числе на Facebook», — подчеркнул он.

«Депортация стала самым счастливым моментом в моей жизни», — добавил он в интервью агентству, отметив, что теперь он начнет заниматься устройством своей жизни. — С меня хватить соцсетей».

Напомним, отношения Пакистана и Индии после обретения независимости от Великобритании носят крайне напряженный характер. Между странами с 1947 года было четыре крупных конфликта, а их власти регулярно обвиняют своих граждан в шпионаже.

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Индо-пакистанский конфликт
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