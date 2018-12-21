«Извините, женщины»: Лукашенко объяснил смысл фразы про «бабло и тёлок»

Минск, , 12:23 — REGNUM Заинтриговавшая жителей Белоруссии фраза с совещания о развитии летних видов спорта о «бабле, мерседесах и телках» была критикой мышления ряда современных спортсменов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее в СМИ опубликовали информацию, что во время совещания в блокноте одного из спортивных чиновников было написано: «Бабла мало, нет «мерседесов», телка на задне».

«У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, «мерседесы» и сзади «телки». Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову», — цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, это мышление некоторых белорусских спортсменов, которые должны «бегать с клюшкой или с мячом, давать результат».

«Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами», — заключил президент.

Напомним, совещание состоялось 18 декабря, главным спикером стал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В тот же день местный телеканал ОНТ опубликовал репортаж на YouTube. Помимо кадров с главой государства, видеоряд традиционно состоял из перебивок, одна из которых запечатлела конспект одного из политиков.

Белорусские СМИ сопоставили ролик с видеозаписями других телеканалов и пришли к выводу, что автор конспекта — бывший вице-премьер Владимир Дражин, который сейчас возглавляет Белорусскую ассоциацию гольфа.

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