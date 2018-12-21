Пятница, 21 Декабря 2018 года
13:45:48 МСК

В Астане не хватает 900 водителей автобусов

Общество

В настоящее время работают 1500 водителей

В Астане не хватает 900 водителей автобусов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Место водителя автобуса

Астана, 21 декабря 2018, 12:17 — REGNUM  Нехватка водителей автобусных парков в Астане приводит к значительным переработкам работников, заявил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов на пресс-конференции в акимате (администрации) города, сообщает 21 декабря издание Informburo.

По словам чиновника, в настоящее время работают 1500 водителей. Для того чтобы водители работали по 8 часов, на каждый автобус необходимо по 2−3 человека. Нехватка водителей составляет 900 человек.

Директор департамента транспортного контроля ТОО «Астана LRT» добавил, что средняя заработная плата водителей без надбавок составляет 250 тыс. тенге ($675).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря водители автобусного маршрута №22 в Уральске устроили забастовку. Работники пожаловались на невыносимые условия труда. В администрации города заявили, что водители недовольны мерами по искоренению нарушений правил перевозки пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане водители автобусного парка устроили забастовку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить