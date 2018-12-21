Врачи борются за жизнь младенца, пострадавшего при пожаре в Северной Осетии

Владикавказ, , 12:15 — REGNUM Врачи клинической больницы скорой помощи города Владикавказа борются за жизнь пострадавшей от взрыва семьи. Всего пострадавших пять человек, среди них двое детей. Одному из них 12 лет, второй — младенец 2018 года рождения, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

По данными минздрава РСО-Алании, состояние людей оценивается как средней степени тяжести. Однако ряд СМИ, в том числе «15-й регион», пишет о крайне тяжелом состоянии младенца. В реанимации находится его 27-летняя мать, которая подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в двухэтажном восьмиквартирном доме в селе Октябрьское Пригородного района Северной Осетии. Травмы получили пять человек. На месте происшествия работают дознаватели испытательной пожарной лаборатории.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве газа в Северной Осетии пострадали четыре человека