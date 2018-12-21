Москвичи выразят своё несогласие с изменением правил парковки

Москва, , 14:22 — REGNUM Жители Москвы, недовольные политикой мэрии в отношении парковок, планируют выйти на митинг в гайд-парк Сокольники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила координатор встречи, пресс-секретарь общественного движения «Синие ведёрки» Юлия Каблинова. Так, мэрия Москвы выдала разрешение на проведение акции с максимально заявленной численностью в 500 человек.

Согласно тексту разрешения, подписанного департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, заявленная цель встречи — «выражение мнения граждан — жителей города Москвы к изменениям правил парковки в Москве, которые вводятся с 15 декабря 2018 года».

Как уточнила координатор митинга, жители возражают против повышения цен на парковки в Москве — в некоторых районах стоимость увеличилась до 10 раз. Кроме того, горожан возмущает факт отмены бесплатных парковок в выходные дни, а также сокращение возможности бесплатной парковки с 15 минут до 5 минут.

В настоящий момент петиция на сайте Change.org с целью отменить введенные с 15 декабря новые правила пользования платными парковками и отправить в отставку главу департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова набрала свыше 140 тыс. подписей.

Напомним, 23 декабря в городе также пройдёт митинг несогласных с градостроительной политикой мэрии Москвы жителей.

«Очевидно, что городские власти испугались такого массового объединения и решили раздробить протест, согласовав несколько митингов на одну дату в одно и то же время в разных местах города. Организаторы не смогли консолидироваться и разумным горожанам придется посетить как минимум 2 митинга: один против градостроительного беспредела, второй — против ущемления прав автомобилистов», — подчеркнул активист против застройки Басманного района Алексей Егоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы согласовала проведение митинга горожан против уплотнительной застройки районов.

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