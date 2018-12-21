Скандальный депутат так и не исключён из фракции СР в думе Екатеринбурга

Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM Скандально прославившийся депутат Александр Колесников так и не исключён из фракции «Справедливой России» в думе Екатеринбурга — более того, вопрос о его исключении ещё не стоял в повестке справоросов. Об этом заявил глава фракции СР в гордуме Александр Караваев корреспонденту ИА REGNUM.

«На самом деле, у нас не было в повестке этого вопроса, мы его ещё не обсудили», — заявил Караваев.

А вот депутат Госдумы от партии Дмитрий Ионин дал корреспонденту ИА REGNUM другую версию происходящего. По его словам, фракция формально юридически не зарегистрирована в городской думе, и при её дальнейшей регистрации Колесников просто не будет включен в её список. Но глава фракции Александр Караваев уточнил корреспонденту ИА REGNUM, что с юридическим статусом объединения «нет никаких проблем».

Напомним, депутат Александр Колесников прославился после того, как назвал журналистов Екатеринбурга «бестолочью». Совет регионального отделения «Справедливой России» порекомендовал фракции исключить этого депутата из ее состава.

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