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Центр Москвы частично перекроют из-за фестиваля «Путешествие в Рождество»

Общество

Перекрыто движение будет на Варварке, Ильинке, Петровке и других улицах

Москва, 21 декабря 2018, 12:10 — REGNUM  В Москве будет частично перекрыт центр города с 29 декабря по 3 января, сообщили 21 декабря в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ограничения будут введены из-за фестиваля «Путешествие в Рождество». Пешеходными станут улица Тверская от Охотного ряда до Пушкинской площади, улица Охотный ряд, улица Моховая от Воздвиженки до Тверской, часть Театрального проезда.

Перекрыто движение будет на Варварке, Ильинке, Петровке и других улицах.

С 28 декабря по 29 декабря введут ограничения на участках Тверской и Моховой.

Кроме того, будет ограничено использование вестибюлей станции метро «Охотный ряд».

Подробнее с планом ограничений можно ознакомиться на схеме.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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