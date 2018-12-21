В Москве несогласные с градостроительной политикой властей выйдут на митинг

Москва, , 13:00 — REGNUM Жители Москвы, недовольные градостроительной политикой властей, выйдут на митинг. Мэрия Москвы выдала разрешение на проведение акции с максимальным числом участников в 500 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координатор митинга Владимир Махов.

Согласно тексту разрешения, подписанного департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, митинг проводится с целью «привлечения внимания к необходимости соблюдения законодательства РФ, защите прав граждан, проживающих в Москве и Московской области, обсуждения проблем, возникающих в сфере градостроительства и ЖКХ московского региона». Максимально разрешенная численность составляет 500 человек.

«Считаю, что в городе проводится безумная градостроительная политика, происходит переуплотнение населения, разрушается привычный уклад жизни, все это ложится на неразвивающуюся должным образом городскую инфраструктуру, отсюда в частности и нехватка парковочного пространства и его запредельная стоимость», — подчеркнул участник митинга, активист Басманного района Алексей Егоркин.

Среди требований участников — создание при правительстве Москвы общественно-государственных комиссий: градостроительной, экологической, гаражной, по ремонту зданий и переработке твердых отходов. Кроме того, возобновление работы межведомственной комиссии при правительстве Москвы по выявлению объектов «точечной» застройки и остановка сноса гаражей.

«Заявленные организаторами общие проблемы без излишней политической ангажированности позволили бы объединиться всем неравнодушным гражданам и выступив единым фронтом показать городским властям, что город для людей, а не мы — его жители для города в лице ангажированных властью застройщиков», — подчеркнул Егоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в столице прошло два митинга несогласных с политикой администрации Москвы. Москвичи выступили против уплотнительной застройки районов, в том числе при реализации так называемой программы реновации, сноса плоскостных стоянок, уничтожения зелёных зон и природных комплексов.

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