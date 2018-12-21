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В Екатеринбурге стартуют общественные обсуждения о «храме на драме»

Общество

Они пройдут до 18 января 2019 года

Екатеринбург, 21 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  В Екатеринбурге проект квартала, в котором собираются строить храм в честь святой великомученицы Екатерины, вынесен на общественное обсуждение. Городские власти предлагают обсудить планировку в границах улицы Ельцина, набережной Рабочей Молодежи и Октябрьской площади.

Обсуждение пройдёт заочно, а свои предложения горожане могут отправлять на сайт мэрии до 18 января 2019 года включительно, после чего будут подведены итоги. При этом обсуждаться будет только проект застройки, а не сам храм, сообщает «Накануне.ru».

Согласно представленному проекту, на набережной возле городского Драмтеатра появится не только новый храм, но и памятник святой Екатерине, а также трансформаторная подстанция, место для сбора мусора и автомобильная стоянка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году храм в честь святой великомученицы Екатерины планировали построить в акватории городского пруда. Для этого планировалось создать насыпной остров и построить на нём культовое сооружение. Однако против строительства «храма на воде» выступила часть жителей Екатеринбурга, а также представители экспертного сообщества.

Специалисты указали на то, что строительство храма в акватории городского пруда может оказать негативное влияние на линию метрополитена, которая проходит под землёй на данном участке. В итоге от инициативы отказались, а храм решили строить на другой стороне водоёма неподалёку от Драмтеатра.

Ещё раньше, в 2010 году, храм собирались построить на месте фонтана «Каменный цветок». Но затем Екатеринбургская епархия и митрополит Викентий отказались от этой идеи.

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Спор о строительстве храма на площади Труда в Екатеринбурге
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