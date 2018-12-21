Новый выпуск YouTube-шоу Тины Канделаки вновь провалился

Москва, , 12:08 — REGNUM На YouTube-канале «Канделайки» генерального директора телеканала Матч ТВ Тины Канделаки вышел второй выпуск. В новом ролике телеведущая рассуждает о том, насколько важно следить в интернете за своими словами. Как и дебютный выпуск, зрители вновь не оценили шоу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Героем ролика стала журналистка Екатерина Гордон. Вместе с Канделаки они обсуждают интервью певицы Глюкозы, в котором она рассказывает о курсах орального секса, конфликты футболистов Дениса Глушакова, Александра Кержакова и Павла Мамаева с их супругами и прочие публичные «провалы» последнего времени.

За сутки ролик набрал всего 12 тыс. просмотров. Многие зрители отметили, что выпуск получился неудачным, так как многие его герои и связанные с ними события неизвестны широкой публике.

«О ком был выпуск? Кто эти люди? Хоть бы вводные давали: эта такая-то, жена того-то. У кого вы брали интервью? Кто такая Катя Гордон? С кем у нее был публичный развод? Выпуск, видимо, для очень узкой тусовочки», — считает Дарья П.

«Не очень интересно смотреть на чужое нижнее белье каких-то непонятных людей. Этот выпуск не зашел, извините. Кандизлайк», — пишет Артем Т.

«Что-то рассчитывал, что канал будет полезный для адекватной аудитории. А показывать сплетни и мыльные оперы — странный выбор», — заключил Михаил Ч.

Напомним, Тина Канделаки запустила собственное шоу на YouTube в середине декабря. В дебютном выпуске ведущая пыталась разрушить «стереотипы о себе» и отвечала на вопросы о своей жизни. Зрители в основном негативно восприняли ролик, отмечая, что он получился «ни о чем».

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