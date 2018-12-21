На Угличском сыродельно-молочном заводе прошло занятие будущих технологов

Ярославль, , 11:42 — REGNUM Преподаватели кафедры биотехнологии Ярославской ГСХА совместно со специалистами Угличского сыродельно-молочного завода провели выездное занятие будущих технологов, сообщила пресс-служба академии.

«Для студентов была проведена экскурсия по предприятию, в ходе которой главный технолог завода Н.Ю. Соколова подробно рассказала об особенностях технологии производства сливочного масла, творога, сыра», — говорится в сообщении.

Студенты также ознакомились с оборудованием, используемым для выработки данного ассортимента продукции.

Отмечается, что в ходе визита руководство предприятия предложило варианты прохождения производственной практики студентов и дальнейшего трудоустройства будущих выпускников.

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