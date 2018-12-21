В ближайшие десять лет Украину ждёт распад или нищета — эксперт

Киев, , 11:37 — REGNUM Современная украинская государственность исчерпала ресурсы для своего существования и находится в коллапсе, заявил политолог Юрий Романенко 20 декабря в эфире Youtube-канала Politeka.

«Наша модель, сложившаяся в 90-е и «нулевые» годы, коллапсирует. Модель второй украинской республики, которая базировалась на дешевой рабочей силе, на возможности жить с грабежа и утилизации советской инфраструктуры, экономики, знаний, медицины и так далее. Мы, как орда, общество охотников и собирателей, кочевали по этой территории после 24 августа 91-го года и собирали то, что попадалось», — рассказал эксперт.

По прогнозу политолога, в следующие десять лет Украина распадётся, либо превратится в некий аналог Боснии и Герцеговины — плохо управляемую территорию, с которой бегут люди, и которую используют лишь для получения ресурсов.

Напомним, в 2018 году население Украины сократилось более чем на 188 тыс. человек.

Читайте также: В 2018 году население на Украине сократилось на 200 тысяч человек

За первую постмайданную пятилетку Украина опустилась в мировых рейтингах до уровня африканских стран.

Читайте также: В мировых рейтингах Украина соперничает только со странами Африки — эксперт