В Югре будут судить экс-директора горхозяйства за скандальную водоочистку

Пыть-Ях, Югра, , 11:37 — REGNUM В Югре перед судом предстанет бывший директор МУП «Управление городского хозяйства» города Пыть-Яха. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО Алина Еремеевская.

По версии следствия, обвиняемый организовал проведение закупки на право заключения договора по капитальному ремонту оборудования ВОС-4, предоставив исключительное преимущество ООО «Инновационные технологии». Зная о том, что водоочистка не установлена и не запущена в эксплуатацию, подписал заведомо ложные документы о выполненных работах, на основании которых ООО «Инновационные технологии» были перечислены бюджетные деньги в сумме свыше 89 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нарушение закона было выявлено общественниками. По документам водоочистка стояла, в реальности на её месте было чистое поле. В апреле 2017 года, с целью сокрытия совершённого должностного преступления, обвиняемый единолично принял решение о проведении части ранее оплаченных работ на сумму 725 тыс. рублей за счет средств МУП «УГХ», нарушив законные интересы муниципальной организации.

Но это не единственное преступление, в котором обвиняют бывшего директора МУП «Управление капитального строительства» Пыть-Яха. В октябре 2016 года обвиняемый заплатил штраф, назначенный ему как руководителю, за счёт средств возглавляемого предприятия, растратив тем самым бюджетные средства.

Бывший директор МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), а также по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения»).

Уголовное дело направлено в Пыть-Яхский городской суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что скандальную четвёртую водоочистку запустили 11 декабря 2017 года. В октябре 2018 года её деятельность была приостановлена по постановлению Роспотребнадзора из-за ненадлежащей очистки воды. Водоснабжение будет восстановлено, когда вода, поступающая потребителям, станет соответствовать санитарным нормам и правилам, сообщали ранее сотрудники надзорного ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Формальдегид из-под крана: в Югре приостановили подачу воды из водоочистки