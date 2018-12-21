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Безопасность на Бали обеспечат 7182 сотрудника сил правопорядка

Общество

Сотрудники полиции и вооруженные силы Индонезии будут защитить остров Бали от угрозы проникновения террористов во время новогодних праздников

Денпасар, Индонезия, 21 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  В общей сложности 7182 сотрудника полиции и вооруженных сил Индонезии будут защитить остров Бали от угрозы проникновения террористов в преддверии Рождества и Нового года, сообщает Antaranews.

«Меры были предприняты, чтобы уменьшить возможные инциденты во время празднования Рождества и Нового года на острове Бали, туристическом направлении международного класса», — заявил заместитель начальника региональной полиции острова Ваян Сунарта.

Известно, что среди мобилизованных сил правопорядка 3413 военных, 1975 сотрудников полиции, остальные принадлежат к специальным отрядам, сформированным начальником полиции Бали.

«Я прошу всех сотрудников правоохранительных органов выполнять свои обязанности максимально эффективно», — обратился Ваян Сунарта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Индонезии заявили о готовности обеспечить проведение рождественских и новогодних праздников в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии подготовились к проведению новогодних праздников

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