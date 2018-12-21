На Урале создадут рабочую группу из-за конфликта со сносом «сталинки»

Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Екатеринбурге жильцы дома №40 по улице Карла Либкнехта войдут в специальную рабочую группу, задачей которой является обеспечение взаимодействия граждан и властей по вопросу строительства нового корпуса Свердловской государственной филармонии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Он сообщил, что вместе с инициативной группой граждан, проживающих в доме №40 по улице Карла Либкнехта и опасающихся, что здание может быть снесено из-за строительства нового корпуса филармонии, побывал на приёме у главы минкульта Свердловской области Светланы Учайкиной.

«Учайкина старательно отрицала, что многоквартирник приговорен к сносу. Тем не менее она согласна, что продолжать диалог между властью и собственниками нужно. Вот такая противоречивая позиция. Ситуация осталась подвешенной. Пока что определились с форматом дальнейших встреч — это будет рабочая группа. Жителям дома предстоит выбрать своих представителей», — сообщил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что их дом может быть снесён, жильцы узнали в августе 2018 года. Тогда же они создали инициативную группу, которая отправила запросы в различные инстанции. Жильцы опасаются, что их «сталинку» могут признать аварийной и принудительно расселить граждан. Согласно опубликованному проекту, на месте дома может появиться новый корпус Свердловской государственной филармонии.

Напомним, что в итоге ситуация попала в поле зрения прокуратуры Свердловской области. В надзорном ведомстве вынесли предостережение властям Екатеринбурга о недопустимости нарушения закона (жилищного и земельного кодексов, а также прав граждан) в связи с возможным строительством нового корпуса филармонии.

Также ситуация попала в поле зрения Совета по правам человека при президенте России. Глава СПЧ Михаил Федотов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой рассмотреть доводы жителей дома в защиту их интересов и взять ситуацию на личный контроль.

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