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Правозащитник Лев Пономарёв вышел на свободу — СМИ

Общество

Ранее Тверской суд Москвы назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста

Москва, 21 декабря 2018, 11:11 — REGNUM  Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарёв вышел на свободу после отбытия административного ареста за организацию несанкционированной акции, передает 21 декабря радиостанция «Эхо Москвы».

Сообщается, что 77-летнего правозащитника отпустили из отдела МВД РФ по Мещанскому району Москвы. Напомним, ранее Тверской суд Москвы назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря суд отправил правозащитника Льва Пономарёва под арест за публичный призыв к участию в несанкционированной акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Нового величия» в центре столицы. Позднее срок административного ареста был сокращен до 16 суток.

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