В Якутии запрет торговли алкоголем оспорили через суд

Якутск, , 11:17 — REGNUM Решение о запрете продажи алкоголя, принятое наслежным советом депутатов Жиганского эвенкийского наслега в одноимённом районе Якутии, противоречит федеральному законодательству. К такому выводы пришёл Верховный суд республики, рассмотрев исковое заявление компании ООО «Арктик», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Иск был рассмотрен 21 декабря. Итогом заседания стало решение признать противоречащим федеральному законодательству и недействующим решение совета депутатов Жиганска «Об утверждении итогов выборов по местному референдуму о полном запрете продажи алкогольной продукции и пива на территории села Жиганск», принятое 3 октября.

ООО «Арктик» доказало, что этот запрет нарушает права и законные интересы компании тем, что ограничивает её экономическую деятельность в виде розничной торговли алкогольными напитками в специализированных магазинах. Дело в том, что не был принят региональный закон, который бы устанавливал такой запрет. В Верховном суде констатировали, что пресечь продажу алкоголя на территории населённых пунктов республики мог только республиканский закон, а органы местного самоуправления могли его лишь инициировать. Пока решение суда не вступило в законную силу.

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Как сообщало ИА REGNUM, референдум, которым в Жиганске был установлен запрет на торговлю алкоголем, состоялся 9 сентября. После этого в избирком и Госсобрание республики поступило письмо от жителей Жиганска с просьбой не руководствоваться результатом этого референдума. Обращение было озаглавлено так: «Население Жиганска против сухого закона». Люди уверены, что результат референдума ошибочный. Жители Жиганска признаются, что просто не поняли формулировку вопроса. Отвечая да, голосовавшие подразумевали «Да, пусть продают», а не «Да, пусть запрещают».