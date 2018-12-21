В 35 школах Уганды будут преподавать китайский

Кампала, , 11:08 — REGNUM Правительство Уганды выбрало 35 средних школ по всей стране, чтобы ввести в них преподавание китайского языка в качестве нового предмета. Национальный центр по разработке учебных программ (NCDC) выбрал школы, в которых в следующем году введут преподавание китайского языка, сообщает Daily Monitor Uganda.

35 методистов, преподававших в центре китайского языка последние 9 месяцев, закончили свое обучение и отправились в школы страны, чтобы возглавить пробные уроки.

Эти школы находятся в 5 округах страны.

Министр по делам президентства Эстер Мбайо 20 декабря заявила, что в Уганде готовы начать преподавание. Также она заявила, что решение преподавать китайский в школах было вызвано ростом двусторонней торговли и дружбой между двумя странами.

Грейс Багума, глава NCDC сообщила, что китайский будет обязательным для первого и второго классов средней школы, а в третьем и старших классах он будет предметом по выбору. Багума заявила, что в следующие два года будет обучено еще две группы учителей, что в сумме составит около 100 человек.

Профессор Эриа Хисали из колледжа бизнеса и управления университета Макерере сказал, что к 2019/2020 году введут бакалаврскую программу по языку и культуре Китая, в будущем также планируется ввести магистерскую программу.