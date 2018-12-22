Атомный след России

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 22 декабря, в России отмечают День энергетика. Профессиональный праздник установили в память о дне принятия Государственного плана электрификации России в 1920 году. ИА REGNUM вспоминает ряд российских проектов в атомной сфере.

Курская АЭС-2

Курскую АЭС-2 сооружают в селе Макаровка как станцию замещения Курской АЭС по мере истечения у той срока эксплуатации. Первые два энергоблока Курской АЭС-2 должны быть введены в строй ориентировочно в 2020 году. Первые кубометры бетона в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 залили в апреле этого года.

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Ленинградская АЭС-2

Станция строится на площадке Ленинградской АЭС в Сосновом Бору. В марте 2018 году состоялось подключение первого энергоблока к единой энергосистеме страны. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока намечен на 2019 год. Третий и четвёртый блоки получили лицензию на размещение, идет проектирование.

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Нововоронежская АЭС-2

Станция расположена неподалеку от Нововоронежской АЭС рядом с городом Нововоронеж. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в 2016 году, сейчас ведется сооружение второго энергоблока общей мощностью 2400 МВт. Нововоронежская АЭС-2 — первая в мире станция поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями.

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Плавучая ПАТЭС «Академик Ломоносов»

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция заменит Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, которые выведут из эксплуатации в 2019—2021 годах. Электрическая мощность станции составит 70 МВт. Загрузка ядерного топлива в реактор плавучего энергоблока (ПЭБа) началась в июле 2018 года, после этого состоялся физический пуск. В 2019 году ПЭБ отбуксируют в морской порт города Певека, где он станет основной частью плавучей атомной теплоэлектростанции. В декабре на ПЭБ «Академик Ломоносов» состоялся пуск первой реакторной установки.

Белорусская АЭС

У Росатома много проектов не только в России, но и за рубежом. Один из них — Белорусская АЭС, первая в истории страны атомная электростанция и крупнейший проект российско-белорусского сотрудничества. В проекте задействованы 22 белорусских и 12 российских подрядных организаций. Двухблочную станцию сооружают по типовому проекту поколения «3+». Согласно планам, первый энергоблок АЭС должны ввести в конце 2019 году, второй — в 2020 году. После ввода в промышленную эксплуатацию атомная электростанция будет вырабатывать около 25% необходимой Белоруссии электроэнергии.

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Наряду с Россией 22 декабря День энергетика отмечают в Армении, Белоруссии, Киргизии и на Украине. Это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

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